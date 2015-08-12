Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Обнародована дата вручения Нобелевских премий в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с 5 по 12 октября лауреатам будут вручены Нобелевские премии, а также премии Шведского банка по экономическим наукам в память Альфреда Нобеля (Sveriges Riksbank Prize).

5 октября будут вручены нобелевские премии по физиологии или медицине, 6-го - по физике, 7-го - по химии, 9-го - Нобелевская премия мира, а 12-го - "Sveriges Riksbank Prize".

Относительно даты вручения Нобелевской премии по литературе Шведская академия предоставит дополнительную информацию.