Обнародована дата тестовых экзаменов по приему на работу учителей

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Тестовые экзамены по приему на работу учителей должны начаться с 16 июля и завершиться 2 августа".

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности директора Центра человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования Мурад Джамалзаде.

Он отметил, что на экзаменах кандидаты в течение 90 минут должны будут ответить на 60 вопросов: "На третьем этапе будет проводиться размещение. После этого состоится четвертый этап, то есть собеседование".

М.Джамалзаде сказал, что на экзаменах не предусмотрено включение вопросов открытого типа.