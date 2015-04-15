​Обнародована дата проведения экзаменов весенней сессии в вузах Азербайджана

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ о проведении экзаменов весенней сессии 2014/2015 учебного года в вузах Азербайджана. Как сообщили Report в министерстве образования, согласно данному приказу, в связи с проведением в Баку I Европейских игр в высших учебных заведениях Баку весеннюю экзаменационную сессию решено начать 11 мая и завершить 31 мая.

Руководителям вузов поручено обеспечить организацию экзаменационной сессии в соответствии с действующими нормативными документами, уточнить список студентов, допускающихся к экзаменам, создать в руководимых ими учебных заведениях оперативный штаб по проведению экзаменов и обеспечить в кратчайшие сроки рассмотрение всех жалоб, поступивших в этот штаб, а также создать условия для участия на экзаменах представителей общественности и родителей с целью повышения объективности и прозрачности проведения экзаменов. Руководителям учебных заведений поручено также в соответствии с существующим законодательством строго наказывать лиц, допустивших негативные явления и нарушения.

Ректоры вузов несут ответственность за все правонарушения и негативные факты, которые могут возникнуть в ходе проведения экзаменационной сессии. Они должны предоставить итоговый отчет министерству образования в течение 10 дней после окончания экзаменационной сессии.

Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра образования Джейхуна Байрамова.