Обнародована дата приемных экзаменов в вузы Азербайджана

В мае состоятся тестовый этап экзамена по приему на госслужбу и приемный экзамен в резидентуру

"Первый этап приемных экзаменов в вузы Азербайджана планируется провести в мае".

Как передает Report, об этом 29 января на пресс-конференции сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в мае также состоится экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) (1-й шанс) для учащихся общеобразовательных школ, в которых преподавание ведется не на азербайджанском языке.

"В мае состоятся тестовый этап экзамена по приему на госслужбу и приемный экзамен в резидентуру (1-й этап, 1-й шанс). В течение мая-июня также планируется проведение выпускных экзаменов по ступени общего (9 классов) среднего образования. Тестовый этап экзамена по приему на госслужбу и приемного экзамена в вузы (2-й шанс) запланированы на июнь", - сообщила М.Аббасзаде.