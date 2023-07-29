Обнародована дата очередного сертификационного экзамена учителей

Информация о сертификационном экзамене педагогов направлена в личные кабинеты участников.

Информация о сертификационном экзамене педагогов направлена в личные кабинеты участников.

Как передает Report со ссылкой на Центр человеческих ресурсов Института образования, 29 августа к этапу тестового экзамена будут привлечены не прошедшие прошлогодний сертификационный экзамен педагоги начальных классов, а 31 августа - педагоги начальных классов и педагоги азербайджанского языка и литературы, имеющие педагогический стаж 3 года, а также педагоги в возрасте 60 лет и старше, желающие добровольно принять участие в процессе.

Учителя могут ознакомиться с информацией о времени и месте проведения тестовых экзаменов, зарегистрировавшись на платформе portal.edu.az и войдя в раздел "сертификация".

Также они могут посмотреть обучающее видео, подготовленное для использования подсистемы Сертификация, перейдя по ссылке portal.edu.az.