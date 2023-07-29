О нас

Обнародована дата очередного сертификационного экзамена учителей

Обнародована дата очередного сертификационного экзамена учителей Информация о сертификационном экзамене педагогов направлена в личные кабинеты участников.
Наука и образование
29 июля 2023 г. 21:53
Обнародована дата очередного сертификационного экзамена учителей

Информация о сертификационном экзамене педагогов направлена в личные кабинеты участников.

Как передает Report со ссылкой на Центр человеческих ресурсов Института образования, 29 августа к этапу тестового экзамена будут привлечены не прошедшие прошлогодний сертификационный экзамен педагоги начальных классов, а 31 августа - педагоги начальных классов и педагоги азербайджанского языка и литературы, имеющие педагогический стаж 3 года, а также педагоги в возрасте 60 лет и старше, желающие добровольно принять участие в процессе.

Учителя могут ознакомиться с информацией о времени и месте проведения тестовых экзаменов, зарегистрировавшись на платформе portal.edu.az и войдя в раздел "сертификация".

Также они могут посмотреть обучающее видео, подготовленное для использования подсистемы Сертификация, перейдя по ссылке portal.edu.az.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı növbəti imtahanın vaxtı açıqlanıb

Самое читаемое

Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
25 июля 2023 г. 13:06
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi