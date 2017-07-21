Обнародована дата экзамена на выявление таланта для желающих поступить на специальность "Журналистика"

© Report

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Желающих поступить на специальность "Журналистика" абитуриенты по III группе специальностей должны зарегистрироваться на сайте http://eservices.dim.gov.az/erizebak/erize/ с 21 по 24 июля.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, прошедшие регистрацию абитуриенты в случае соответствия требования надлежащего конкурса согласно результатам тестового экзамена (общий балл не меньше 200, за исключением какого-либо экзамена по предмету за каждый из оставшихся 4 предметов не меньше 10 баллов, на местах по госзаказу – общий балл не меньше 300, за каждый предметный экзамен относительный балл не меньше 10), пишут письменную работу на заданную тему.

Для граждан Азербайджанской Республики, впервые участвующих во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения и не прошедших регистрацию на специальности, требующие особого таланта, участие в письменной работе на специальность "Журналистика" будет проводиться за счет бюджета государства. Другие абитуриенты при прохождении регистрации должны добавить нужную сумму в личном кабинете.

Экзамен на выявление таланта для желающих поступить на специальность "Журналистика" состоится 29 июля. Прошедшие этот этап успешно абитуриенты во время выбора специальности наряду с другими специальностями, могут выбрать и специальность "Журналистика".