Обнародован список вакантных плановых мест и специальностей в вузах

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр выпустил 8 издание журнала "Абитуриент".

Как сообщили Report в ГЭЦ, в журнале на азербайджанском и русском языках представлены объявление о выборе специальности для набора на оставшиеся вакантными места в вузах, порядок заполнения абитуриентом "Электронного заявления по выбору специальности", специальности с вакантными плановыми местами в высших учебных заведениях, прогноз приема студентов в бакалавриат на вакантные места вузов по государственному заказу и другие необходимые сведения.

Журнал можно приобрести в пунктах продажи "Абитуриент", расположенных по адресу г. Баку, Насиминский район, улица А. Саламзаде, 28 и Ясамальский район, улица Микаила Мушфига, 1М, а также в книжных магазинах или на сайте www.abiturient.az.

Электронную версию журнала (в формате pdf) можно получить на сайте ГЭЦ, сделав оплату (переход к услуге: http://eservices.dim.gov.az/ejurnal/).