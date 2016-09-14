Обнародован список студентов, которым будет выдана президентская стипендия - СПИСОК

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2016/2017 учебном году.

Как сообщили Report, согласно документу, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2016/2017 учебном году и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики нижеследующим студентам будет предоставлена президентская стипендия:

Аббасову Ашрафу Намиг оглу

Абдинли Фатиме Сурхай гызы

Абдуллаевой Фидан Хикмет гызы

Абдуллаевой Наргиз Урфан гызы

Абдуллаевой Тохфе Этибар гызы

Абдурахмановой Нигяр Шаиг гызы

Абузарли Сулейману Гамдулла оглу

Агакеримову Халигу Шахбала оглу

Агаеву Мустафе Гусейн оглу

Агаеву Талеху Хатир оглу

Агаевой Лейле Намиг гызы

Аслану Эмилю Аслан оглу

Асланлы Эльчину Махир оглу

Бабаевой Айнур Рамиль гызы

Байрамлы Илькину Ильгар оглу

Байрамлы Ляман Буньяд гызы

Байрамову Руфату Рахиб оглу

Байрамовой Нисе Аландар гызы

Джабиевой Наргиз Арзуман гызы

Джебраиловой Айтадж Ариф гызы

Джафарову Джошгуну Разим оглу

Джафарову Эльгюну Ильгар оглу

Джафарову Рамину Наджаф оглу

Эйюбову Газанфару Вугар оглу

Ахмедовой Хошгадам Джавид гызы

Ахмедовой Нигяр Ахмед гызы

Алиеву Кямилю Рауф оглу

Алиеву Тогрулу Махмуд оглу

Ализаде Фатиме Фазаил гызы

Ализаде Шахлару Шахин оглу

Аскеровой Тахмине Мухаммед гызы

Аскеровой Зейнаб Мубариз гызы

Фейзуллаеву Бабеку Мубариз оглу

Фаттахзаде Айсель Эхтибар гызы

Гянджалиевой Лейле Гянджали гызы

Гаджиевой Айтен Рафиг гызы

Гамидли Айсу Натиг гызы

Гасанли Мехману Валех оглу

Хасратли Парвизу Сеймур оглу

Хасратли Вюсалу Али оглу

Гусейну Джавиду Джейхун оглу

Гусейнову Фариду Назим оглу

Гусейнову Рамилю Джейхун оглу

Гусейнову Ровшану Эльяр оглу

Гусейновой Нигяр Азер гызы

Халиловой Аише Габиль гызы

Ибрагимзаде Фидан Мансур гызы

Иманлы Сабухи Фахреддин оглу

Ирзаеву Гусейну Валех оглу

Исаеву Эльвину Манаф оглу

Исаеву Турану Фейяз оглу

Исмайлову Мирхазару Агазар оглу

Исмайлову Рахибу Санан оглу

Исмайловой Айгюль Эльшан гызы

Исмайловой Сабине Эмиль гызы

Исмаилзаде Гюльшен Рафиг гызы

Керимли Эльману Бахруз оглу

Керимли Рейхане Вафиг гызы

Гасымову Табризу Назим оглу

Гасымзаде Наилю Ибрагим оглу

Гадимли Рое Халил гызы

Гахрамановой Аиде Азиз гызы

Гулиевой Айтадж Габиль гызы

Гулиевой Эсмер Яшар гызы

Гулузаде Эльгюну Эльшан оглу

Гурбанлы Хаджар Гатам гызы

Гурбанлы Зауру Юсиф оглу

Лятифову Агалятифу Исаг оглу

Мехтиевой Кенуль Джейхун гызы

Мехтизаде Хадидже Юсиф гызы

Меликовой Рафиге Адалят гызы

Мамедли Гиле Мубариз гызы

Мамедову Абдулраббину Гусейн оглу

Мамедову Исмаилу Руслан оглу

Мамедову Омару Арзу оглу

Мамедову Шахбабе Шахбала оглу

Мамедову Туралу Фаиг оглу

Мамедовой Нуране Асиф гызы

Мамедзаде Ильгару Таджеддин оглу

Мамедзаде Рамилю Яшар оглу

Мирзоеву Ильхаму Ровшан оглу

Мирзоевой Бибиханым Ильгар гызы

Мурадову Джамалу Дильгем оглу

Мустафазаде Джамилю Вахид оглу

Насирли Чинаре Тофиг гызы

Назаралиеву Нурлану Рауф оглу

Назаралиеву Равану Рауф оглу

Оруджеву Алибабе Тахир оглу

Раджабову Валеху Шахназар оглу

Рашидли Арзу Азер гызы

Рзаеву Мураду Эльбрус оглу

Сеидовой Нармине Адиль гызы

Сафарли Мухаммеду Эльбурус оглу

Султанлы Надиру Фаиг оглу

Шарифли Али Муталим оглу

Ширинову Рузигяру Асеф оглу

Шукюровой Нигяр Акиф гызы

Велиеву Эльвину Вагиф оглу

Велиевой Фидан Гидаят гызы

Ядигяру Мураду Бахтияр оглу

Зульфугарову Джахиду Масим оглу

Зульфугарову Орхану Азим оглу

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.