Обнародован план приема в ссузы

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр издал третий номер журнала "Абитуриент".

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

В этом номере объявлен выбор специальностей для участия в конкурсе по приему в средне специальные учебные заведения (ссузы) на 2018/2019 учебный годы на базе общего среднего образования (9 лет), на азербайджанском и русском языках опубликовано количество мест для специальностей, требующих особых способностей, условия проведения конкурса, образец заполнения "Электронного заявления абитуриента по выбору специальностей" и др. необходимые материалы.

Абитуриенты, желающие поступить на специальности, требующие особых способностей, должны сдать экзамен по выявлению способностей. Для этого они должны 6-16 июля пройти регистрацию на сайте eservices.dim.gov.az/erizetex/qabiliyyet.

Экзамены по выявлению способностей будут проведены Комиссией по проверке творческих способностей с 30 июля по 3 августа.

Журнал можно приобрести в пунктах продажи "Абитуриент", расположенных по адресу г. Баку, Насиминский район, улица А. Саламзаде, 28 и Ясамальский район, улица Микаила Мушфига, 1М, а также в книжных магазинах или на сайте www.abiturient.az.