Обнародован очередной список молодых людей, получивших возможность учиться за рубежом по госпрограмме

Определены очередные участники ”Государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран".

Определены очередные участники ”Государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран".

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, по результатам очередного приема документов на 2023-2024 учебный год 200 кандидатов стали участниками государственной программы.

В число участников программы вошли 5 человек, поступивших в Гарвардский университет, 1 человек - в Массачусетский технологический институт, 2 человека - в Йельский университет, 6 человек - Имперский колледж Лондона, 5 человек - Университетский колледж Лондона и 1 человек - Национальный университет Сингапура.

Учитывая, что в годовом целевом показателе государственной программы предусмотрено обучение 400 граждан Азербайджанской Республики на уровнях бакалавриата и магистратуры высшего образования в зарубежных университетах и что в квоте на текущий год имеются возможности, кандидатам, чьи заявления не были приняты в связи с определенными недостатками, необходимо подать их повторно после устранения указанных обстоятельств, с 7 по 11 августа 2023 года.