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Обнародован очередной список молодых людей, получивших возможность учиться за рубежом по госпрограмме

Обнародован очередной список молодых людей, получивших возможность учиться за рубежом по госпрограмме Определены очередные участники ”Государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран".
Наука и образование
2 августа 2023 г. 20:12
Обнародован очередной список молодых людей, получивших возможность учиться за рубежом по госпрограмме

Определены очередные участники ”Государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран".

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, по результатам очередного приема документов на 2023-2024 учебный год 200 кандидатов стали участниками государственной программы.

В число участников программы вошли 5 человек, поступивших в Гарвардский университет, 1 человек - в Массачусетский технологический институт, 2 человека - в Йельский университет, 6 человек - Имперский колледж Лондона, 5 человек - Университетский колледж Лондона и 1 человек - Национальный университет Сингапура.

Учитывая, что в годовом целевом показателе государственной программы предусмотрено обучение 400 граждан Азербайджанской Республики на уровнях бакалавриата и магистратуры высшего образования в зарубежных университетах и что в квоте на текущий год имеются возможности, кандидатам, чьи заявления не были приняты в связи с определенными недостатками, необходимо подать их повторно после устранения указанных обстоятельств, с 7 по 11 августа 2023 года.

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