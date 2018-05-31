Обнародован международный репутационный рейтинг университетов

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Британское издание Times Higher Education (THE) представило результаты репутационного рейтинга THE World Reputation Rankings 2018.

Как передает Report, первые три места заняли Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.

В 2018 году рейтинг составлен на основании опроса, проведенного в период с января по март, в рамках которого было получено более 10, тыс. ответов из 138 стран. Опрос, посвященный определению академической репутации университетов, доступен на 15 языках. При его проведении использовались данные ООН для получения объективной информации на основе распределения научных знаний по всему миру. Экспертный опрос по заказу THE проводился компанией Elsevier.

THE World Reputation Rankings публикуется ежегодно. В него включаются 100 вузов мира с лучшей репутацией.

На 33 позиции рейтинга находится МГУ им. Ломоносова – единственный российский вуз, попавший в топ-50 лучших университетов мира. Напомним, что с 2008 года в Баку действует Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова.