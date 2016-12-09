Обнародован фонд массовых библиотек Азербайджана

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В прошлом году фонд массовых библиотек Азербайджана составлял 32,6 млн. экземпляров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 16,1 млн. из них приходятся на долю городов, а 16,5 млн. - сел. Количество читателей составило 2 608 человек. За год читателям было предоставлено 36,2 млн. экземпляров книг, журналов и другой литературы.

На долю каждой библиотеки в среднем пришлось 10 тыс. книг, журналов и другой литературы, а на долю каждого читателя – 13 экземпляров. Статистика читателей по каждой библиотеки в среднем составила 0,8 тыс. человек.

Напомним, что в 2000 году библиотечный фонд составлял 38,7 млн. экземпляров.