Объявлены результаты выпускных экзаменов учащихся профессиональных училищ

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты выпускных экзаменов учащихся профессиональных училищ.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, на официальном сайте ГЭЦ размещены результаты проведенных 12 марта выпускных экзаменов для учащихся последнего класса первых профессиональных училищ республики.

Прошедшими экзамен считаются учащиеся, правильно ответившие на более 8 тестовых заданий по каждому из предметов "родной язык" и "математика" и правильно ответившие на более 7 заданий по "иностранному языку" или же "химии".