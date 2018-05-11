Объявлены результаты республиканских предметных олимпиад, 45 детей завоевали золотую медаль

© edu.gov.az

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Объявлены результаты финального этапа республиканских предметных олимпиад.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

Информацию об общих результатах олимпиады можно узнать на сайте www.olimp.istedad.edu.az. Победителями олимпиады объявлены 276 человек, в том числе 45 человек стали обладателями золотой, 89 - серебряной, 142 - бронзовой медалей.

Церемония награждения победителей олимпиады состоится 15 мая.

Отметим, что 4 февраля во всех городах и районах страны прошел первый районный (городской) этап республиканских предметных олимпиад, на которых приняли участие свыше 33 000 учащихся.

Республиканские предметные олимпиады прошли с участием учеников IX, X и XI классов по 8 предметам - Азербайджанский язык и литература, математика, физика, химия, биология, информатика, география и история. Среди участников были также одаренные ученики VII и VIII классов, которые демонстрировали знания и навыки вместе с учащимися IX классов.

Цель организации олимпиад заключается в выявлении талантливых детей, повышении интереса школьников к предметам и демонстрации ими знаний и навыков в здоровой конкурентной среде.