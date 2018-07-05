Объявлены результаты проведенного 3 июля выпускного экзамена

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты централизованного выпускного экзамена для выпускников (9 и 11 классов) средних школ Баку со специальным уклоном, средних общеобразовательных школ в Шамкирском, Гедабекском, Агстафинском, Газахском, Товузском, Мингячевирском, Балакянском, Закатальском, Гахском, Ярдымлинском, Джалилабадском, Масаллинском, Лерикском, Гёйчайском, Агдашском, Уджарском, Исмаиллинском, Гобустанском, Агджабединском, Физулинском, Бейлаганском, Сальянском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Гусарском, Губинском, Сиязаньском, Хызинском районах.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ.

Результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ с 16:26 5 июля.

Участвовавшие в экзамене школьники могут ознакомиться с графическим изображением ответной карты и результатами на сайте структуры. Кроме того, результаты можно узнать, отправив рабочий номер на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

На экзаменах для 9-х классов предусматривалось участие 32 795 учащихся, из них 766 человек на экзамен не явились, двое учеников были отстранены от экзамена из-за нарушения правил.

На экзаменах для 11-х классов предусматривалось участие 24 830 учащихся, из них 692 человека на экзамен не явились, 36 учеников были отстранены от экзамена из-за нарушения правил.

Отметим, что созданная для рассмотрения обращений в связи с результатами экзамена Апелляционная комиссия действует по адресу г.Баку, Насиминский район, ул.А.Саламзаде, 28 (здание бывшего Университета "Азия"). Ученики могут обратиться в Апелляционную комиссию 6 и 9 июля с 10:00 до 17:00, имея при себе оригинал и копию удостоверения личности.