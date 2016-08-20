Объявлены результаты приема на вакантные места вузов и ссузов

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Объявлены результаты приема на вакантные плановые места вузов и ссузов на базе полного среднего образования (11 лет).

Как сообщили Report в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), подробную информацию о результатах конкурса абитуриенты могут получить на сайте ГКПС, или же отправив с мобильных операторов свои рабочие номера на номер 7727.

Список зачисленных на вакансии в вузах абитуриентов будет опубликован в 9-ом номере журнала "Абитуриент", а список абитуриентов, зачисленных в колледжи на базе полного среднего образования - в 10-ом номере журнала "Абитуриент".

Абитуриенты, зачисленные на вакансии в вузах, должны пройти регистрацию в учебном заведении, куда поступили, с 22-го по 31-ое августа, а абитуриенты, поступившие в ссузы - с 22-го по 30-ое августа. Непрохождение регистрации в указанный срок будет означать отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность и приказ о его поступлении не будет отправлен в учебное заведение.