Объявлены результаты первого этапа выпускных экзаменов и вступительных экзаменов в колледжи

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 15 апреля первого этапа выпускных экзаменов и вступительных экзаменов в колледжи.

Как сообщили Report в центре, участвовавшие на выпускном экзамене лица (1025 человек), войдя на сайт ГЭЦ и введя рабочий номер и номер документа, удостоверяющего личность (или же FİN код), могут ознакомиться с результатами.

Выпускники прежних лет (4477 человек), участвовавшие на вступительном экзамене в ссузы на базе среднего образования (9 классов), могут ознакомиться с результатами через http://eservices.dim.gov.az/nettex9/. Таким образом, каждый обладает возможностью ознакомиться с ответной картой, баллом, собранным по каждому заданию, и оценочным критерием.

Информацию о результатах экзамена можно также получить, отправив через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar) "рабочий номер" на номер 7727.

Отмечается, что процесс проверки сочинений (эссе) в ГЭЦ продолжается и до проведения второго этапа выпускных экзаменов оценки сочинений (эссе) будут также объявлены.