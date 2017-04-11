Объявлены результаты I этапа вступительных экзаменов в резидентуру

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В целях подготовки врачей-специалистов на основе высшего медицинского образования, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты I этапа вступительных экзаменов в резидентуру.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, зайдя на сайт центра, каждый может ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов.

Согласно результатам, 11 из 1077 кандидатов не явились на экзамен. Один кандидат был выведен с экзамена за нарушение правил. 664 человека, выдержавших условия первого этапа, были допущены во второй этап (40 и более баллов).

Самый высокий результат составил 83 из возможных 100 баллов.

Отметим, что II этап вступительного экзамена в резидентуру пройдет 5 июля, где будут проверены знания кандидатов по предметам, касающимся специальности.