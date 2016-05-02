​Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ 1 мая Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) провела экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора в городах Баку, Нахчыван, Гянджа, Сумгайыт, Шеки, Агджабеди, Гейчай, Ширван, Лянкяран и Хачмаз.

Как сообщили Report в пресс-службе ГКПС, результаты экзамена размещены на сайте ГКПС.

Участвующие на экзамене абитуриенты через сайт комиссии могут ознакомиться с информацией, а также графическим изображением ответной карты.

Информацию о результатах экзамена абитуриенты также могут узнать, отправив свой рабочий номер через мобильный телефон на номер 7727.

На экзамен не явились 411 из 8 109 абитуриентов, экзаменационные результаты 2 абитуриентов были аннулированы из-за действий, противоречащих правилам.

6 476 из 7 696 участвовавших на экзамене абитуриентов получили удовлетворительную оценку.

Не выдержавшие экзамен или же не явившиеся на него по той или иной причине абитуриенты смогут участвовать на очередном экзамене по азербайджанскому языку, который пройдет 12 июня 2016 года.