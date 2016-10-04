Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике в 2016 году

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Нобелевскую премию по физике в 2016 году получили Дэвид Таулес, Дункан Холдейн и Майкл Костерлитц с формулировкой: "за теоретические открытия в топологических фазовых переходах и топологических фазах материи", сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В прошлом году премию в области физики получили Такааки Кадзита из Японии и Артур МакДональд из Канады за открытие нейтринных осцилляций, доказывающих, что у этих частиц есть масса.

Лауреаты Нобелевской премии 2016 года получат 8 млн шведских крон (около 931 тыс. долларов).

Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).