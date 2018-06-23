Объявлены итоги конкурса по приему в магистратуру

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) разместил на сайте центра результаты конкурса в магистратуры вузов и НАНА на 2018/2019 учебный год.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГЭЦ.

Бакалавры смогут узнать информацию о результатах на сайте центра и отправив мобильным операторам (Azercell, Bakcell, Nar) сообщение с рабочим номером на номер 7727.

Список поступивших будет опубликован в 5-м номере журнала "Магистр".

По итогам конкурса, 6388 из 7293 бакалавров, участвовавших в процессе выбора специальности, приняты в магистратуру высших учебных заведений республики. Из них 2257 человек зачислены на места государственного заказа, 4131 будут получать платное образование. 4101 из поступивших являются выпускниками текущего года, 2287 - прошлых лет.