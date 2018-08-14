Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Объявлены итоги конкурса на свободные плановые места в магистратуру вузов Азербайджана и НАНА.
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты размещены на сайте центра.
Бакалавры смогут узнать информацию о результатах на сайте центра и отправив мобильным операторам (Azercell, Bakcell, Nar) сообщение с рабочим номером на номер 7727.
Список поступивших бакалавров и проходные балы, сформированные по итогам конкурса, будут опубликованы в 7-м номере журнала "Магистр" 15 августа (во второй половине дня).
По итогам конкурса на 2533 вакантных плановых места 448 из 631 бакалавров, участвовавших в процессе выбора специальности, приняты в магистратуру высших учебных заведений республики.
Принятые в магистратуру высших учебных заведений бакалавры должны пройти регистрацию в своих высших учебных заведениях с 16 по 24 августа, предоставив необходимые документы.
Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность и его имя исключат из списка поступивших.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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