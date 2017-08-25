Объявлено собеседование на вакансии в госслужбе

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил общее собеседование на 86 вакансий в пяти госорганах.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 85 вакансий на госслужбу приходятся на центральные аппараты и местные организации органов исполнительной власти (министерство сельского хозяйства, Госкомстат, Госкомитет по вопросам имущества, Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам), а 1 место - в аппарате судебного органа (Гянджинский апелляционный суд).

В процессе могут принять участие лица, прошедшие службу в этих и других госорганах и госслужащие, имеющие степень квалификации в соответствии с классификацией административных должностей, а также лица, имеющие опыт работы не менее 5 лет и работающие на административных должностях в государственном органе.

Желающие участвовать в общем собеседовании граждане Азербайджана должны лично или же путем почтовой службы представить документы с 25 августа до 18:00 14 сентября в ГЭЦ (г.Баку, ул.К.Рагимова, квартал 874, AZ1110, здание на "Гянджлике").

Подробная информация касательно общего собеседования представлена в соответствующем разделе официального сайта ГЭЦ.