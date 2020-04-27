Объявлено расписание телеуроков на завтра

Обнародовано расписание телеуроков для школьников в рамках программы "Время уроков" на телеканалах "Культура" (“Mədəniyyət”) и "АРБ Гюнеш" ("ARB Günəş") на 28 апреля.

Как сообщает Report, Министерство образования Азербайджана рекомендовало учащимся обратить внимание на график занятий.

Отметим, что с 11 марта на каналах "Культура" и "АРБ Гюнеш" ведется программа "Время уроков", организованная Минобразования. В рамках передачи 5 дней в неделю проводятся телеуроки, охватывающие все классы.

Не успевшие посмотреть уроки по телевидению, смогут ознакомиться с ними через канал Youtube и страницы Министерства образования в Facebook, а также на странице телекалана "Техсил" (Образование) в Facebook и на портале видеоуроков министерства.