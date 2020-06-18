Объявлены результаты видео-интервью конкурса “Yüksəliş”

Подведены итоги виртуального этапа конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Как сообщает Report, целью данного этапа конкурса являлось близкое знакомство с его участниками.

Были рассмотрены видео-интервью 940 участников из 976, допущенных к данному этапу конкурса. 940 кандидатов, отвечающих условиям видео-интервью, получили право на участие в следующем этапе конкурса. Возрастной состав участников конкурса: 427 кандидатов в возрасте от 21 до 30 лет, 432 кандидата - от 31 до 40 лет, 81 кандидат – от 41 до 51 года. Из них 786 - мужчины, 154 - женщины.

Видео были проанализированы экспертной группой конкурса. В состав экспертной группы вошли представитель Государственного экзаменационного центра и специалисты по кадрам.

Согласно правилам этого этапа, участники ответили на 3 вопроса из представленных 5. Участники этапа видео-интервью уделили особое внимание правилам, установленным во время видеообращения, а также техническому регламенту.

Отметим, что в конкурсе “Восхождение” участвуют граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 21 до 51 года с 2-летним опытом в области управления и высшим образованием. Конкурс состоит из 5 этапов - регистрация, онлайн-отбор, очный этап, полуфинал и финал. Всего для участия в конкурсе зарегистрировалось 11 760 человек. 9775 из них были допущены к конкурсу.

Конкурс "Восхождение" был учрежден указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, для обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.