В Азербайджане объявлены результаты III тура по приему педагогов на работу

Объявлены результаты третьего тура по приему педагогов на работу по срочному контракту во входящие в систему Министерства образования Азербайджана общеобразовательные учебные заведения на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве, соответствующая информация отправлена на личные страницы кандидатов.

Во время электронного размещения педагогов по срочному контракту успеха достигли 547 кандидатов.

Принятые на работу должны до 2 октября представитель необходимые документы.