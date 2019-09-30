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В Азербайджане объявлены результаты III тура по приему педагогов на работу

Объявлены результаты III тура по приему педагогов на работу

Объявлены результаты третьего тура по приему педагогов на работу по срочному контракту во входящие в систему Министерства образования Азербайджана общеобразовательные учебные заведения на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве, соответствующая информация отправлена на личные страницы кандидатов. 

Во время электронного размещения педагогов по срочному контракту успеха достигли 547 кандидатов.

Принятые на работу должны до 2 октября представитель необходимые документы. 

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