Объявлены результаты II этапа выпускных экзаменов для учащихся IX классов

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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 16 июня II этапа выпускных экзаменов для учащихся IX классов школ, учебных заведений при исправительных учреждениях, спецшкол для детей с нарушенным слухом и речью, специальных вечерних - заочных средних школ, школ-интернатов в 29 городах и районах.

Как сообщили Report в ГЭЦ, участники экзамена могут ознакомиться с графическим изображением ответной карты и информацией о результатах на сайте ГЭЦ.

Учащиеся смогут получить информацию о результатах также отправив через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) "рабочий номер" на номер 7727.

561 из 32 827 человек не явились на экзамен. 12 человек вывели из экзаменационного зала за нарушение правил.