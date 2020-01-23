Объявлены правила приема в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в первом номере специального выпуска журнала "Магистр" на азербайджанском и русском языках опубликовал правила приема в магистратуру высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана, программы приема по логическому мышлению, иностранным языкам и информатике, а также образцы тестовых заданий открытого типа по проверке знаний по логическому мышлению.

Как сообщили Report в ГЭЦ, журнал можно приобрести в книжных магазинах, на сайте www.abiturient.az, а также в торговых киосках Abiturient по следующим адресам:

г.Баку, Ясамальский район, ул. М.Мушфига, 1М (здание ГЭЦ);

г.Баку, Насиминский район, ул. А.Саламзаде, 28 (здание ГЭЦ).