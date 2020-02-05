Объявлены даты выпускных экзаменов в школах Баку

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Объявлены даты выпускных экзаменов в общеобразовательных школах Баку на базе общего среднего (IX
классов) и полного среднего (XI классов) образования.
Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.
Первый этап выпускных экзаменов в IX классах Государственный экзаменационный центр проведет 1, 9 и 15 марта, второй этап - 7, 14 и 21 июня.
Выпускные экзамены в XI классах пройдут 5, 12 и 19 апреля.