Объявлены даты выпускных экзаменов в школах Баку

Объявлены даты выпускных экзаменов в общеобразовательных школах Баку на базе общего среднего (IX

классов) и полного среднего (XI классов) образования.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Первый этап выпускных экзаменов в IX классах Государственный экзаменационный центр проведет 1, 9 и 15 марта, второй этап - 7, 14 и 21 июня.

Выпускные экзамены в XI классах пройдут 5, 12 и 19 апреля.