Объявлена дата испытательных и вступительных экзаменов на госслужбу

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) установил дату предусмотренных на ближайшее время испытательных и вступительных экзаменов на госслужбу.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, согласно действующему законодательству, вступительные экзамены на госслужбу предусмотрено проводить раз в месяц.

На данный момент продолжается регистрация на запланированный на 27 января тестовый экзамен по должности административного руководителя (тип А). Регистрация для участия на экзамене будет продолжаться до 24 января.

Очередные тестовые экзамены по приему на госслужбу запланированы на 18 февраля (тип B) и 31 марта (тип А).

О вопросах регистрации и пр. будет предоставлена дополнительная информация.

Что же касается электронных испытательных экзаменов для желающих быть принятыми на госслужбу, их предусмотрено проводить два раза в месяц.

Электронные испытательные экзамены проводятся через компьютер в специально отведенных залах в здании по адресу - Насиминский район, ул.Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Предусмотренные на январь испытательные экзамены уже прошли.

Очередные испытательные экзамены организуют 2, 10 февраля и 4, 14 марта.