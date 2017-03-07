Объявлен прием в Военный лицей имени Гейдара Алиева на 2017-2018 учебный год

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Объявлен прием кандидатов в Военный лицей имени Гейдара Алиева на 2017-2018 учебный год.

Как сообщает Report, обучение в лицее проводится на азербайджанском языке, форма обучения - очная.

Образование в Военном лицее продолжается 3 года. Туда принимаются мальчики, которым до 15 сентября 2017 года исполнится 14 лет, и не достигшие 16-летия выпускники 8-го класса общеобразовательных школ.

Кандидаты, желающие поступить в Военный лицей имени Гейдара Алиева, должны обратиться с заявлением на имя начальника лицея с 1 по 10 мая.

В перечень требуемых документов входят написанная от руки автобиография, таблица оценок первого полугодия за учебный год, копии свидетельства о рождении и удостоверения личности (заверенная нотариусом), характеристика, написанная классным руководителем и заверенная директором школы, справка, выданная ЖЭКом или соответствующим органом исполнительной власти о составе семьи и месте проживания, 4 цветных фотографии (без головного убора, анфас), заверенное государственным нотариусом заявление родителей или их законных представителей, рентгенография носовых пазух, электрокардиография в спокойном состоянии после физической нагрузки, общий анализ крови, группа крови и резус-фактор, результаты серологических анализов крови на СПИД и сифилис, результаты анализа крови на гепатит С и гепатит B, медицинская справка о проведении анализа кала на яйца гельминтов, обследование на дизентерийную группу, обследование для выявления в мазках из ротоглотки или носа дифтерийных палочек, справка о состоянии или не состоянии на учете в психоневрологических и туберкулезных диспансерах (кабинетах), информация о состоянии или не состоянии на учете в диспансерах, перенесенных хронических, инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние 12 месяцев, медицинская карта амбулаторного больного, (информация о сделанных прививках), выписки из медицинской карты стационарного больного (Форма №27/U), рентгенограммы, протоколы о специальных методах исследований, а также другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья гражданина (медицинская карта школьника - форма № 26/U).

Прием в Военный лицей проводится в двух этапах. На первом этапе кандидаты, желающие поступить, должны пройти медицинское обследование военно-врачебной комиссии в Военном лицее имени Гейдара Алиева.

Кандидатов, успешно прошедших военно-врачебную комиссию, допустят на тестовый экзамен для приема. На втором этапе кандидаты по соответствующей группе специальности сдают вступительный экзамен в виде теста, проводимым Государственным экзаменационным центром.

Кандидаты, проживающие в Нахчыванской автономной республике и желающие поступить в Военный лицей имени Гейдара Алиева, Азербайджанскую высшую военную школу имени Гейдара Алиева, военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета и Военную медицинскую школу должны обратиться в Военный лицей имени Гейдара Алиева.