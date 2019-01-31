Объявлен прием документов в магистратуру

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием в магистратуру азербайджанских вузов и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили Report в центре, прием заявок от бакалавров для участия на экзамене будет производиться через интернет.

Для этого бакалавры должны с 1 по 11 февраля 2019 года создать на странице ekabinet.dim.gov.az электронного сайта центра "Личный кабинет" и добавить на счет в "Личном кабинете" сумму, требуемую для подачи заявки (50 AZN).

Вступительные экзамены проходят в централизованном порядке в два этапа.

Полный текст объявления о приеме опубликован во втором номере журнала "Magistr" за 2019 год.

Журнал можно приобрести в книжных киосках.