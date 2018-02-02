Объявлен прием в магистратуру

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр объявил прием в магистратуру вузов Азербайджана и НАНА на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили Report из ГЭЦ, принятие заявлений бакалавров на участие в приеме осуществляется через интернет.

Для участия в экзамене бакалавры должны 2-12 февраля создать "Личный кабинет" на интернет-странице ekabinet.dim.gov.az и перечислить требуемую сумму на счет. Для перечисления средств можно ознакомиться с сайтом payment.dim.gov.az internet.

Посредством "Личного кабинета" бакалавры должны заполнить и подтвердить заявление для участия в экзамене (http://eservices.dim.gov.az/ erizemag/erize ).

Напомним, что вступительный экзамен проходит в два этапа в форме теста. Первый состоится 25 февраля, второй – 3 июня. На первом этапе проверяются знания кандидата по базовым предметам, на втором этапе - по специальным предметам.

Выбор специальностей осуществляется после оценки знаний по специальностям.

Полный текст экзаменационного объявления издан в журнале "Магистр"№2. Заказать журнал можно на сайте www.abiturient.az, либо приобрести в киосках.