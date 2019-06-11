Объявлен набор курсантов в Полицейскую академию МВД

Объявлен конкурс на набор 25 курсантов на очное образование по специальности "Информационная безопасность" в Полицейской академии, являющейся учебным заведением спецназначения министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в конкурсе могут участвовать граждане Азербайджанской Республики мужского пола, набравшие 350 и выше баллов на проведенном ГЭЦ экзамене по l группе специальностей, свободно владеющие азербайджанским языком, ростом 165 см, зарегистрированные как призывники в местных управлениях, отделениях и подразделениях Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, учащиеся в выпускных классах или имеющие полное среднее образование, от 16 до 18 лет (которым исполнится 16 лет до 1 августа 2019 года и не являющиеся призывниками).

На конкурс не допускаются лица с двойным гражданством, имеющие обязательства перед другими государствами, призывники на июль 2019 года, религиозные деятели, считающиеся лицами с ограниченными возможностями деятельности по вступившему в силу решению суда, ранее судимые за совершенные преступления, а также производство уголовных дел в отношении которых было прекращено без оправдательных оснований, а также не соответствующие по другим условиям, предусмотренным в положении "О прохождении службы в органах внутренних дел АР".

Прием документов проводится ежедневно (кроме воскресенья) до 28 июня 2019 года с 10:00 до 17:00 в административном здании МВД.

Дополнительную информацию о приеме документов можно получить по телефонам (012) 590-92-48 (вн. 12-48).

Абитуриенты должны пройти обследование в специальной врачебной комиссии Медуправления МВД, а также пройти экзамен на физподготовку и испытания в отборочных комиссиях по установленным министерством нормативам.

Информация о рабочем времени отборочных комиссий будет размещена на сайте МВД www.mia.gov.az.

Занятия для новых курсантов Полицейской академии МВД начнутся 16 сентября и будут длиться в течение 5 лет на азербайджанском языке.

В период обучения курсанты будут обеспечены за счет государства общежитием, специальной формой, стипендией и питанием. Они проживают в общежитии на территории академии.