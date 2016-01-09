Объявлен конкурс на лучшую статью среди учителей

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Фонд знаний при президенте Азербайджанской Республики совместно с газетой "Учитель Азербайджана" ("Azərbaycan müəllimi") министерства образования объявили конкурс "Лучшая статья" среди учителей.
Об этом Report сообщили в Фонде знаний.
Учителя, педагоги всех образовательных учреждений страны могут представить свои методические статьи, отражающие педагогический опыт по преподаваемым им предметам, основные критерии современного преподавания.
Статьи принимаются до 31 января.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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