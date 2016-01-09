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    Объявлен конкурс на лучшую статью среди учителей

    Статьи принимаются до 31 января

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Фонд знаний при президенте Азербайджанской Республики совместно с газетой "Учитель Азербайджана" ("Azərbaycan müəllimi") министерства образования объявили конкурс "Лучшая статья" среди учителей. 

    Об этом Report сообщили в Фонде знаний. 

    Учителя, педагоги всех образовательных учреждений страны могут представить свои методические статьи, отражающие педагогический опыт по преподаваемым им предметам, основные критерии современного преподавания. 

    Статьи принимаются до 31 января. 

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