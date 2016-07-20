Объединены два института НАНА, изменено название еще одного института

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял постановление "О некоторых вопросах Национальной академии наук Азербайджана".
Как сообщает Report, документ подписал первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов.
Согласно документу, объединены Институт эрозии и орошения и Институт землеведения и агрохимии Национальной академии наук Азербайджана, и на их базе создан Институт землеведения и агрохимии.
Были ликвидированы структурные подразделения по юридическим наукам и соответствующие штатные единицы Института философии и права, и переданы в состав структуры Института права и прав человека.
Институт философии и права переименован в Институт философии.
НАНА поручено решение всех вопросов, исходящих из этого постановления.
Документ вступил в силу с момента подписания.
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