Объединены два института НАНА, изменено название еще одного института

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял постановление "О некоторых вопросах Национальной академии наук Азербайджана".

Как сообщает Report, документ подписал первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов.

Согласно документу, объединены Институт эрозии и орошения и Институт землеведения и агрохимии Национальной академии наук Азербайджана, и на их базе создан Институт землеведения и агрохимии.

Были ликвидированы структурные подразделения по юридическим наукам и соответствующие штатные единицы Института философии и права, и переданы в состав структуры Института права и прав человека.

Институт философии и права переименован в Институт философии.

НАНА поручено решение всех вопросов, исходящих из этого постановления.

Документ вступил в силу с момента подписания.