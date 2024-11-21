NY Post: Видеоигры способствуют карьерному росту

Любовь к видеоиграм может помочь человеку развить в себе необходимые для карьерного роста качества характера.

Любовь к видеоиграм может помочь человеку развить в себе необходимые для карьерного роста качества характера.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Хьюстонского университета, которые приводятся в газете The New York Post .

"Онлайн-игры зачастую пользуются плохой репутацией, однако наше исследование показывает обратное. Мы обнаружили, что игры на самом деле могут помочь людям развить ценные для работы навыки", - приводит издание слова исследователя Мелики Ширмохаммади. По ее данным, видеоигры могут способствовать развитию лидерских качеств, навыков решения проблем и работы в команде, а также повысить уверенность в себе. Она полагает, что подобное хобби может открыть путь к "личностному и профессиональному росту".

В ходе исследования ученые на протяжении 20 лет отслеживали привычки 23 работающих и при этом увлеченных видеоиграми людей. Они планировали выяснить, присутствуют ли у участников исследования черты характера, которые проявляются как в игровом процессе, так и во время работы. Респонденты заявляли, что подходят к решению проблем на работе так же, как и в видеоиграх. Они отмечали, что их хобби развивает терпение и настойчивость, а также учит командной работе.