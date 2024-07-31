Нурлан Исмаилбейли: Около 400 уволенных учителей будут обеспечены альтернативной работой

Идет процесс обеспечения около 400 учителей альтернативной внеучебной работой.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.
По его словам, создана комиссия, которая занимается вопросом обеспечения альтернативной работой уволенных учителей из уязвимых социальных групп.
Исмаилбейли отметил, что в качестве альтернативной работы им будут предложены такие вакансии, как социальный педагог, организация дисциплинарного процесса и другие виды деятельности.