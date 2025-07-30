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Нурлан Исмаилбейли: Требовать покупку школьной формы в конкретных магазинах недопустимо

Нурлан Исмаилбейли: Требовать покупку школьной формы в конкретных магазинах недопустимо 15:41 Недопустимо направлять родителей в конкретные магазины школьной формы.
Наука и образование
30 июля 2025 г. 15:58
Нурлан Исмаилбейли: Требовать покупку школьной формы в конкретных магазинах недопустимо

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию считает недопустимым требовать от родителей приобретать школьную форму в конкретных магазинах.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге заместитель начальника отдела организации общего образования Госагентства Нурлан Исмаилбейли.

Он отметил, что в соответствии с постановлением Кабинета министров, в общеобразовательных учреждениях допускается ношение одного из четырех утвержденных видов школьной формы:

"Так, в 2022 году педагогический совет каждого общеобразовательного учреждения принял соответствующее решение по этому вопросу. Родители, особенно те, чьи дети идут в первый класс, могут получить подробную информацию в колл-центре Агентства и местных отделениях и в школе. Отмечаем, что при приобретении школьной формы сохраняется принцип свободного выбора. Целенаправленное направление родителей в какие-либо торговые точки недопустимо. По этому поводу местным отделениям Агентства и подведомственным учреждениям даны соответствующие поручения".

Исмаилбейли добавил, что родители школьников могут связаться с колл-центром Агентства и местными отделениями в случае возникновения любых вопросов или проблем, связанных со школьной формой.

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Версия на азербайджанском языке Nurlan İsmayılbəyli: Valideynlərin məqsədli şəkildə hansısa satış məntəqəsinə yönləndirilməsi yolverilməzdir

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