Нурлан Исмаилбейли: На конкурс по приему на работу учителей выставляется около 8000 вакансий

"Ежегодно при проведении конкурса по приему учителей на работу выставляется порядка 8000 вакансий. В этом году возможно этих вакансий будет больше".

"Ежегодно при проведении конкурса по приему учителей на работу выставляется порядка 8000 вакансий. В этом году возможно этих вакансий будет больше".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра человеческих ресурсов Института образования Азербайджана Нурлан Исмаилбейли во время выступления на "Образовательном столе".

По его словам, больше вакантных мест будет предложено по музыке, изобразительному искусству, химии и другим необходимым предметам: "Пока что невозможно сказать что-то конкретное о вакантных местах в Баку и других районах. Вполне возможно, что за это время какие-то педагоги уйдут с работы, в том числе и в связи с достижением пенсионного возраста. В любом случае, кандидатов проинформируют о месте, дате и времени экзамена за неделю заранее".