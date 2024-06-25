Исмаилбейли: К зарплате 55 тысяч учителей прогнозируются надбавки

На сегодняшний день прогнозируются надбавки к заработной плате 55 тысяч учителей, которые успешно сдали сертификационные экзамены.

На сегодняшний день прогнозируются надбавки к заработной плате 55 тысяч учителей, которые успешно сдали сертификационные экзамены.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам заместитель заведующего отделом организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, в этом году в августе будет организован этап собеседования для учителей, успешно сдавших повторные сертификационные экзамены.

Н.Исмаилбейли также назвал регионы, в которых учителя показали слабые результаты на экзаменах: "По общим результатам сертификации учителя в Лянкяран-Астаринском, Карабахском и Центрально-Аранском региональных управлениях образования показали неудовлетворительные результаты".