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Исмаилбейли: К зарплате 55 тысяч учителей прогнозируются надбавки

Исмаилбейли: К зарплате 55 тысяч учителей прогнозируются надбавки На сегодняшний день прогнозируются надбавки к заработной плате 55 тысяч учителей, которые успешно сдали сертификационные экзамены.
Наука и образование
25 июня 2024 г. 17:58
Исмаилбейли: К зарплате 55 тысяч учителей прогнозируются надбавки

На сегодняшний день прогнозируются надбавки к заработной плате 55 тысяч учителей, которые успешно сдали сертификационные экзамены.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам заместитель заведующего отделом организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, в этом году в августе будет организован этап собеседования для учителей, успешно сдавших повторные сертификационные экзамены.

Н.Исмаилбейли также назвал регионы, в которых учителя показали слабые результаты на экзаменах: "По общим результатам сертификации учителя в Лянкяран-Астаринском, Карабахском и Центрально-Аранском региональных управлениях образования показали неудовлетворительные результаты".

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Версия на азербайджанском языке Nurlan İsmayılbəyli: 55 min müəllimin əməkhaqqına əlavələr proqnozlaşdırılır

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