    Нурана Бабаева: Работы в образовательном комплексе в Кяльбаджаре завершатся в 2026 году

    Наука и образование
    • 15 сентября, 2025
    • 15:51
    Нурана Бабаева: Работы в образовательном комплексе в Кяльбаджаре завершатся в 2026 году

    Площадь образовательного комплекса, строящегося в городе Кяльбаджаре, составляет 2,24 га.

    Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявила Нурана Бабаева, руководитель отдела пресс-службы Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе.

    По ее словам, в комплексе будут функционировать школа, детский сад и другие образовательные учреждения:

    "Планируется завершение работ в новом, современном и уникальном образовательном комплексе к следующему учебному году. Заложенный в 2023 году комплекс занимает территорию площадью 2,24 гектара. Предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 528 учеников, детского сада на 80 мест, общежития на 70 мест и семи различных мастерских для профессионального образования".

