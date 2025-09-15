Нурана Бабаева: Работы в образовательном комплексе в Кяльбаджаре завершатся в 2026 году

Площадь образовательного комплекса, строящегося в городе Кяльбаджаре, составляет 2,24 га.

Как сообщает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявила Нурана Бабаева, руководитель отдела пресс-службы Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе.

По ее словам, в комплексе будут функционировать школа, детский сад и другие образовательные учреждения:

"Планируется завершение работ в новом, современном и уникальном образовательном комплексе к следующему учебному году. Заложенный в 2023 году комплекс занимает территорию площадью 2,24 гектара. Предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 528 учеников, детского сада на 80 мест, общежития на 70 мест и семи различных мастерских для профессионального образования".