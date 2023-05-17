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Нуно Кейрос: Открытие телестудии в Госцентре профобразования позволит молодежи добиться успехов

Нуно Кейрос: Открытие телестудии в Госцентре профобразования позволит молодежи добиться успехов Открытие телестудии в Бакинском Государственном Центре профессионального образования по культуре и ремеслам позволит молодежи добиться больших успехов.
Наука и образование
17 мая 2023 г. 12:34
Нуно Кейрос: Открытие телестудии в Госцентре профобразования позволит молодежи добиться успехов

Открытие телестудии в Бакинском Государственном Центре профессионального образования по культуре и ремеслам позволит молодежи добиться больших успехов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Нуно Кейрос.

"Мы празднуем сегодня открытие новой телестудии. Это особенно важно, потому что она даст возможность молодым людям добиться успехов. Кроме того, тут учитывается инклюзивность. Это значит, что они в будущем не будут иметь проблем с работой", - заявил Нуно Кейрос.

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Версия на английском языке Nuno Queiroz: Opening of TV studio at Baku State Center for Vocational Education to enable young people to achieve success
Версия на азербайджанском языке Nuno Queiros: “Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində televiziya studiyasının açılması gənclərin uğur qazanmasına imkan verəcək”

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