Нуно Кейрос: Открытие телестудии в Госцентре профобразования позволит молодежи добиться успехов

Открытие телестудии в Бакинском Государственном Центре профессионального образования по культуре и ремеслам позволит молодежи добиться больших успехов.

Открытие телестудии в Бакинском Государственном Центре профессионального образования по культуре и ремеслам позволит молодежи добиться больших успехов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Нуно Кейрос.

"Мы празднуем сегодня открытие новой телестудии. Это особенно важно, потому что она даст возможность молодым людям добиться успехов. Кроме того, тут учитывается инклюзивность. Это значит, что они в будущем не будут иметь проблем с работой", - заявил Нуно Кейрос.