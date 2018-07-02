Новый замминистра образования представлен коллективу

2 июля, 2018 11:32

© Report Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Новый заместитель министра образования Азербайджана представлен коллективу министерства образования. Как сообщает Report, назначенная на эту должность соответствующим распоряжением министра образования Джейхуна Байрамова Махаббат Велиева была представлена коллективу. Новый заместитель министра выразила признательность за оказанное ей высокое доверие. Напомним, что М.Велиева ранее занимала должность заведующей Управления образования по городу Баку.