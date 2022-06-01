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Новый проект ГЭЦ и Минобразования поможет школьникам определиться с выбором профессии

Новый проект ГЭЦ и Минобразования поможет школьникам определиться с выбором профессии Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Министерством образования Азербайджана подготовил новый проект "Оценивание психологических функций абитуриентов".
Наука и образование
1 июня 2022 г. 15:10
Новый проект ГЭЦ и Минобразования поможет школьникам определиться с выбором профессии

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Министерством образования Азербайджана подготовил новый проект "Оценивание психологических функций абитуриентов".

Как сообщили Report в ГЭЦ, школьные годы считаются важным периодом с точки зрения выбора учащимися будущей профессии.

В рамках проекта были разработаны отвечающие современным стандартам тесты для оценивания психологических функций и особенностей детей подросткового возраста.

Желающие принять участие в тестировании и консультациях, подготовленных в рамках проекта, могут подать заявки на обе услуги, зарегистрировавшись на интернет-платформе ГЭЦ e-psixoloq.az. В зависимости от возрастной категории, учащимся младших классов (7-е классы и ниже) рекомендуется обращаться только за консультацией, а старшеклассникам - сначала за тестированием, затем за консультационной услугой, основанной на результатах тестирования.

Напомним, что в соответствии с целями проекта, а также с учетом специфик и требований профессий был подготовлен перечень из более чем 200 профессий, существующих в Азербайджане.

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