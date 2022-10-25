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Новый президент НАНА: Постараемся сделать все возможное для развития азербайджанской науки

Новый президент НАНА: Постараемся сделать все возможное для развития азербайджанской науки "Мы всеми силами постараемся развивать азербайджанскую науку при поддержке нашего государства"
Наука и образование
25 октября 2022 г. 14:30
Новый президент НАНА: Постараемся сделать все возможное для развития азербайджанской науки

Всеми силами постараемся развивать азербайджанскую науку при поддержке нашего государства.

Как сообщает Report, об этом новоизбранный президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли заявил журналистам.

Габиббейли поблагодарил президента Ильхама Алиева: "Перед нами стоят важные задачи по восстановлению престижа НАНА, реорганизации Академии, интеграции ее в мировую науку. Мы сделаем все возможное для развития азербайджанской науки при поддержке нашего государства. Мы хотим, чтобы наша страна внесла свой вклад в мировую науку".

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın yeni prezidenti: "Var gücümüzlə çalışacağıq ki, Azərbaycan elmini inkişaf etdirək"

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