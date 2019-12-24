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Министр: Новогодние каникулы в Азербайджане пройдут согласно решению Кабмина

Новогодние каникулы в Азербайджане пройдут согласно решению Кабмина
© Report

"В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодними праздниками обучение в общеобразовательных учреждениях будет организовано в соответствии с решением Кабинета министров о перестановке нерабочих дней".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Министр напомнил, что Кабинет министров объявил субботу и воскресенье на этой неделе рабочими днями для обеспечения продолжительности выходных в начале января: "Праздничные дни, включая 6 января, в стране объявлены нерабочими".

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