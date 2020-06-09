Заявление Минобразования о плате за обучение студентов из социально уязвимых групп

Студенту из социально уязвимых групп позволят до конца июня представить по назначению документы в связи с оплатой обучения.

Как передает Report, об этом советник министра образования Эльнур Мамедов заявил, говоря о плате за обучение студентов из социально уязвимых групп.

Он напомнил, что прием документов завершится 10 июня: "Если имеющиеся у нас данные не подтверждаются, до конца месяца данные должны уточниться. Наше желание - решить вопрос спокойно, без волокиты".

Завотделом экономики и статистики образования Минобразования Наргиз Сафарова сказала, что студенты из социально уязвимой группы смогут вновь разместить обращения через систему с сентября до начала декабря.

Представитель министерства подчеркнула, что в связи с оплатой вновь следует подать обращение: "Потому что в условиях могут произойти изменения. Например, один из родителей в первое время мог быть безработным, а после трудоустроиться, или наоборот".