​Новое назначение в министерстве образования

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Назначен новый директор Республиканского центра экологического воспитания и практики министерства образования. Об этом Report сообщили в министерстве.

Назначенная на данную должность Фируза Султан-заде - выпускница биологического факультета Бакинского государственного университета по специальности "биолог, педагог биологии и химии" (1990). Кандидат биологических наук Ф.Султан-заде в 1997-2011 гг. была педагогом, а затем старшим педагогом и доцентом кафедры "Зоологии и биоэкологии позвоночных" БГУ. В 2011 году стала доцентом факультета экологии и почвоведения кафедры биоэкологии. Она - автор 40 научных работ, 15-ти учебников и учебных пособий.

С 1999 года Ф.Султан-заде возглавляет Социально-экологический центр "ЭкоСфера" ("EkoSfera"). В период 2000-2015 гг. она была автором и координатором более 60-ти национальных и международных экологических проектов в области просвещения и экологического воспитания, охраны культурного и природного наследия Азербайджана, музейной педагогики, развития интерактивного туризма для детей и молодежи, управления особо охраняемых территорий, биоразнообразия и агробиоразнообразия.

Специализирующаяся в области экологического и культурного туризма Ф.Султан-заде была специалистом по развитию сообщества в рамках проекта Всемирного банка "Охрана культурного наследия". С 1999 года Ф.Султан-заде является экспертом ЮНЕСКО в области развития музейной педагогики и охраны природного и культурного наследия Азербайджана. Она также руководитель Этно-экологического центра, созданного по инициативе Фонда Гейдара Алиева на территории Государственного историко-этнографического заповедника "Гала".

За общественную деятельность и заслуги в области охраны окружающей среды Ф.Султан-заде была удостоена Национальным фондом "Деде Горгуд" ордена "Гызыл урек" и почетной грамоты министерства экологии и природных ресурсов.