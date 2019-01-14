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    Новое назначение в БГУ

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете произведено новое назначение.

    Как сообщили Report в БГУ, на должность заведующего отделом кадров назначен Назим Меджидов.

    В связи с этим подписал приказ и.о. ректора университета Фирудин Гурбанов.

    Другим приказом Ф.Гурбанова временно исполняющая обязанности заведующего отделом кадров Тарана Ахадова отстранена от должности. Т.Ахадова продолжает работу в данном отделе на должности специалиста.

    Напомним, что Назим Меджидов долгое время работал на должности заместителя начальника Управления приморского парка.

    Отметим, что первым новость распространил сайт strateq.az.

    Отметим, что в декабре прошлого года замминистра образования Фирудин Гурбанов начал исполнять обязанности ректора БГУ.

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